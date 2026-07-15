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Товарооборот России и закавказской республики резко упал

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В период с января по июнь 2026 года товарооборот России и Азербайджана составил 1,728 миллиарда долларов. Эти данные Государственного таможенного комитета (ГТК) этой закавказской республики процитировало ТАСС,

Товарооборот России и закавказской республики резко упал
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Достигнутый результат оказался на 31,4 процента ниже того, что фиксировался по итогам первого полугодия 2025 года, когда речь шла о 2,52 миллиарда долларов.

За первые шесть месяцев этого года Азербайджан экспортировал в Россию товаров на 608,557 миллиона долларов. Импорт российской продукции оценивается в 1,12 миллиарда.

В конце июня 2026 года посол Азербайджана Рахман Сагиб оглы Мустафаев рассказал, что торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Баку успешно развивается, но в целом не соответствует потенциалам и возможностям экономик двух стран. Он напомнил, что в 2025 году Россия стала третьим торговым партнером Азербайджана после Италии и Турции и основным рынком для экспорта ненефтяной продукции Баку с долей более 32 процентов.