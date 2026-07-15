В России оценили планы Вашингтона ввести новый пакет санкций

Попытки США наказать третьи страны за покупку российской нефти спровоцируют инфляционный шок в самой американской экономике. Об этом, комментируя подготовку американским Конгрессом нового масштабного пакета антироссийских санкций, в беседе с Рамблером заявил экономист и политолог Василий Колташов.

Ранее стало известно, что американские законодатели планируют рассмотреть законопроект об ужесточении санкций против России, изначально разработанный покойным сенатором Линдси Грэмом* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Документ, получивший поддержку обеих партий, направлен против оборонного, энергетического и финансового секторов РФ, включая четыре крупных банка и теневой флот. Кроме того, инициатива позволяет президенту Дональду Трампу вводить пошлины до 100% против крупнейших покупателей российской нефти и газа, в первую очередь Китая и Индии.

Оценивая вероятность принятия ограничений против финансового сектора РФ, Колташов отметил, что американские политики США действуют весьма консолидировано, а Трамп вполне может использовать этот закон для политического шантажа.

Соединенные Штаты ведут против России экономическую войну, поэтому подготовка американским политическим классом новых санкций весьма консолидирована. Санкции в отношении коммерческих банков и Банка России вполне возможно будут приняты, вопрос только в том, подпишет ли их Трамп. Трамп — человек коварный. Он может заявить: "Я не хотел подписывать, но поскольку Россия не идет на переговоры по моему мирному плану, я подписываю". Нам нужно понимать, что США были и остаются нашим врагом. Их цель — не помириться, а забрать наши природные богатства для решения собственных проблем. Если бы мы не были ядерной державой, нас бы уже просто бомбили. Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

В то же время специалист выразил сомнение в том, что Вашингтон решится ввести жесткие тарифы против ключевых импортеров российских энергоресурсов, поскольку невыполнение собственных угроз обернется для Белого дома публичным позором.

«В Вашингтоне сейчас оценивают, насколько им реально давить на другие страны, чтобы те отказались от российской нефти. Если они сочтут такое давление результативным для Латинской Америки, Индии или Юго-Восточной Азии, то примут закон и будут его применять. Но принять закон, запрещающий покупать нефть у РФ под угрозой торговых репрессий, а потом его не выполнять — это позор. Сейчас у США просто нет возможности так давить на эти государства. Война вокруг Ирана продолжается, а российская нефть, газ и удобрения жизненно необходимы миру, поэтому их все равно будут покупать».

По оценке Колташова, попытки наказать третьи страны за торговлю с Москвой неизбежно спровоцируют новый виток инфляции внутри самих США, за который в итоге заплатят простые американские потребители.

«Торговые репрессии в отношении покупателей российской нефти приведут к росту инфляции в США. Республиканцам это сейчас совсем невыгодно, да и демократы не заинтересованы в том, чтобы избиратели начали винить в росте цен и их тоже. Идея о том, что во всей инфляции виноват [экс-президент] Джо Байден, хорошо работала в начале 2025 года, но теперь ситуация иная. Если в США не попадут товары из-за того, что поставляющие их страны закупают российское сырье, за это заплатят прежде всего американские потребители. США сегодня — это в первую очередь экономика потребления, а не производства».

Ранее Министерство иностранных дел Китая выступило с резким осуждением планируемых Вашингтоном ограничительных мер и пообещало защитить национальный бизнес.