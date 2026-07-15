Аналитики повысили прогнозы по инфляции на 2026 год

Аналитики повысили прогноз по инфляции на 2026 год с 5,3% до 6,2%, следует из данных опроса Центрального Банка, опубликованного на сайте регулятора.

© Российская Газета

Отмечается также, что с 4,4% до 4,6% подросла прогнозируемая инфляция на 2027 год.

Ожидания по росту ВВП незначительно снизились - с 0,7% до 0,6% на 2026 год. Кроме того, предполагается, что он останется на уровне 1,3% в период с 2027 по 2029 годы. Ранее аналитики его оценивали на уровне 1,5% - в 2027 году, 1,7% - в 2028 году и 1,8% - в 2029 году.

По их мнению, ожидаемая средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14,5%, а не 14,1% как прогнозировалось ранее. На 2027 год она повышена с 10,6% до 12,2%, на 2028 год - с 9% до 10%, на 2029 год - с 8,1% до 8,6%.

Кроме того, изменился прогноз роста номинальной заработной платы на 2026 и 2027 годы. Предполагается замедление роста до 10,2% в 2026 году, до 8% в 2027 году, до 7% в 2028 году и до 6,5% в 2029 году. В июне эти цифры составляли 9,5%, 7,8%, 7,% и 6,5% соответственно.

Реальная зарплата, считают аналитики, вырастет на 4,1% в 2026 году, на 2,5% в 2027 году, на 2,6% в 2028 году и на 2,3% в 2029 году. К концу прогнозного горизонта она будет на 39,8% выше, чем в 2021 году, уточнили в ЦБ.