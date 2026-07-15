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Два россиянина и компания из РФ попали под новые санкции США

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Соединенные Штаты ввели санкции против двух граждан России и одной российской компании, объяснив решение необходимостью противодействия терроризму. Информация об этом опубликована на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Два россиянина и компания из РФ попали под новые санкции США
© РИА Новости

Согласно уведомлению ведомства, под санкции попали граждане РФ Вадим Дружбин и Мария Селина. Также в список включены гражданка Италии и гражданин Ирана. Кроме того, американские ограничения затронули российскую компанию Avratek, а также еще две организации, зарегистрированные в Иране и Нигерии.

Ранее МИД России рекомендовал россиянам быть крайне осторожными при поездках в Таиланд из-за риска задержания или ареста по запросам США. Ведомство предупредило граждан о необходимости проявлять бдительность как во время туристических поездок, так и при деловых визитах в Таиланд. Это связано с тем, что США активно проводят спецоперации для задержания россиян, находящихся на территории этой страны.

Также в Министерстве отметили, что между королевством и США действует договор о совместной выдаче преступников. МИД России подчеркнул, что маховик карательного правосудия Вашингтона особенно интенсивно набирает обороты после начала специальной военной операции.