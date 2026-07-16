Эксперты резко повысили прогноз по инфляции и ключевой ставке

Центробанк опубликовал свежий консенсус-прогноз ведущих финансовых институтов страны, зафиксировав существенную переоценку макроэкономических перспектив России на ближайшие годы.

В опросе приняли участие аналитики крупнейших банковских структур, инвестиционных и рейтинговых агентств, а также представители независимого экспертного сообщества, передает ИА DEITA.RU.

Наиболее тревожным сигналом для регулятора стал резкий пересмотр инфляционных ожиданий. Эксперты единодушно ухудшили свои оценки: прогноз роста потребительских цен на 2026 год был повышен сразу на 0,9 процентного пункта по сравнению с июньскими данными и теперь составляет 6,2%. Это означает, что возвращение инфляции к целевым значениям откладывается на более длительный срок.

Давление на цены сохранится и в дальнейшем — ожидания на 2027 год были скорректированы в сторону повышения на 0,2 процентного пункта, до отметки в 4,6%. Лишь к концу десятилетия, в период с 2028 по 2029 год, динамика стоимости товаров и услуг должна стабилизироваться и вернуться к таргету Банка России в 4%, однако даже этот горизонт выглядит менее определенным, чем считалось ранее.

Для обуздания разогнавшихся цен финансовому сектору придется дольше жить в условиях жесткой денежно-кредитной политики. На всем горизонте планирования вплоть до 2029 года эксперты повысили прогнозы относительно средней ключевой ставки. Если в текущем году она удерживается на заградительном уровне, то ее плавное снижение будет происходить гораздо медленнее, чем предполагалось летом.

Согласно обновленному консенсусу, среднее значение индикатора составит 14,5% годовых в 2026 году (плюс 0,4 п. п. к прошлому прогнозу), затем опустится до 12,2% в 2027-м (существенный рост на 1,6 п. п.), достигнет двузначной отметки в 10% в 2028 году (плюс 1 п. п.) и лишь к 2029-му приблизится к нейтральным 8,6% (плюс 0,5 п. п.). Столь высокие цифры означают сохранение дорогого кредита как для корпоративного сектора, так и для конечных потребителей на несколько лет вперед.

На фоне этих тенденций аналитики изменили взгляд и на траекторию движения национальной валюты. В ближайшей перспективе рубль продолжит плавно сдавать позиции. В 2026–2027 годах американская валюта подорожает еще на 0,3–0,5% сильнее, чем предсказывали респонденты месяц назад. Ожидаемый курс доллара закрепится на отметке 78,4 рубля уже в 2026 году, а к 2027-му вырастет до 86,6 рубля.

Однако во второй половине следующего десятилетия ситуация может развернуться: в 2028–2029 годах российская валюта имеет потенциал к укреплению на 1,6–2% относительно прежних оценок. Прогнозы закладывают постепенное ослабление позиций рубля до 92,7 за доллар в 2028 году с последующей стабилизацией у уровня 95,8 рубля к 2029-му. Такая волатильность курса создает дополнительные риски для импортеров и внутреннего потребления, но одновременно поддерживает конкурентоспособность российских экспортеров на мировых рынках.