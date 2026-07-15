Россиянам рассказали о курсе доллара на ближайшие годы

Аналитики, опрошенные ЦБ в период с 10 по 14 июля, повысили прогноз по курсу доллара на 2026–2027 годы. Исследование — «Макроэкономический опрос Банка России» за июль — опубликовано на официальном сайте регулятора.

В опросе принял участие 31 экономист из различных организаций. Курс был пересчитан в сравнении с июньским опросом ЦБ.

Финансисты предсказали, что в 2026 году средний курс доллара будет ₽78,4 (вместо ₽78,1); в 2027 году — ₽86,6 (вместо ₽86,2); в 2028 году — ₽92,7 (вместо ₽94,3); в 2029 году — ₽95,8 (вместо ₽97,8).

Аналитики также пересмотрели прогнозы по инфляции в России на 2026-2027 годы — повысили до 6,2% (+0,9 процентных пункта к июньскому опросу) и до 4,6% (+0,2 п.п.) соответственно. Вместе с тем, эксперты предположили, что в 2028-2029 годах инфляция будет находиться вблизи цели.

Россиянам дали совет на фоне снижения курса доллара

Ранее сообщалось, что на курс рубля в сторону усиления будет влиять такие факторы, как высокие ставки, устойчивый экспорт, стоимость нефти. Негативно на национальной валюту могут повлиять постепенное снижение ставок, уменьшение притока валюты, геополитика.

По мнению специалистов, возможны резкие движения курса как в сторону повышения, так и повышения при изменении потоков валюты.