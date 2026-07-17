В России спрогнозировали, каким будет курс доллара этой осенью

Эксперт Гузель Проценко в беседе с «Газетой.Ru» дала прогноз, сколько будет стоить доллар грядущей осенью.

Согласно прогнозу эксперта, ближайшей осенью доллар будет стоить от 80 до 82 рублей, евро — 89-91 рубль, а стоимость юаня, в свою очередь, составит от 11 до 11,8 рубля.

По словам спикера, основные колебания курса рубля будут определяться комплексом взаимосвязанных факторов, основным из которых станет курс денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

Проценко указала, что, несмотря на отсутствие запланированных заседаний совета директоров регулятора в августе, решение от 24 июля по уровню ключевой ставки продолжит оказывать влияние на валютный рынок в среднесрочной перспективе.

Эксперт допускает, что тенденция к постепенному ослаблению российской национальной валюты сохранится, но ожидать ее резкого обвала не стоит. Как заметила собеседница издания, фактором умеренного ослабления рубля может стать осторожное наращивание Министерством финансов РФ закупок валюты для Фонда национального благосостояния в августе, что происходит на фоне восстановления цен на нефть.

Проценко добавила, что одним из ключевых параметров, влияющих на курс рубля остается геополитическая напряженность. Помимо внешних рисков, на рубль могут влиять и внутренние макроэкономические тенденции, в частности, замедление темпов экономического роста в РФ, уточнила спикер.