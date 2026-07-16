Азиатская страна обновила рекорд по поставкам косметики в Россию

В июне 2026 года экспорт декоративной и уходовой косметики из Южной Кореи в Россию достиг исторического максимума за всю историю двусторонней торговли — 48,8 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

По сравнению с маем отгрузки выросли в 1,5 раза, а в годовом выражении — в 1,7 раза.

Основу поставок традиционно составила уходовая косметика, объем которой также обновил рекордные значения — 46,6 миллиона долларов. За месяц этот сегмент прибавил 43 процента, а за год — увеличился в 1,8 раза. Максимальные с сентября прошлого года показатели зафиксированы по средствам для губ — 1,6 миллиона долларов (рост в три раза за месяц). Экспорт теней и тушей для глаз составил 403 тысячи долларов (увеличение в 2,8 раза), пудр — 195 тысяч (снижение на три процента), средств для маникюра и педикюра — 55 тысяч (плюс 28 процентов).

В итоге по итогам июня Россия вошла в пятерку крупнейших импортеров корейской косметики, тогда как в мае она занимала восьмую строчку, а годом ранее — шестую. Лидируют в этом рейтинге США (218,3 миллиона долларов), Китай (147,1 миллиона), Япония (76,1 миллиона) и Гонконг (68,5 миллиона).

В первом полугодии 2026 года Южная Корея отправила в Россию косметической продукции на 212,5 миллиона долларов, что на 24 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этой суммы 204,99 миллиона пришлось на уходовую косметику, 4,6 миллиона — на губные средства, 1,9 миллиона — на средства для глаз, 802 тысячи — на пудры, 295 тысяч — на лаки и уход за ногтями.

Общий объем корейского косметического экспорта в июне достиг 1,1 миллиарда долларов, а за полугодие — 5,7 миллиарда.

Ранее сообщалось, что за первые четыре месяца 2026 года Китай на 30 процентов снизил импорт российских пиломатериалов (доски, брус и прочее), если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.