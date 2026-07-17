Курс евро на бирже в пятницу, 17 июля, превысил 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.

По состоянию на 10:20, курс евро составил 90,3 рубля. Доллар торгуется на отметке 78,3 рубля, юань — 11,5 рубля.

Днем ранее индекс Мосбиржи (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии опустился ниже отметки в 2100 пунктов впервые с 20 декабря 2022 года. Утренняя торговая сессия на фондовом и срочном рынках Московской биржи была возобновлена 27 января.

13 июля генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко заявила, что новый виток напряженности на Ближнем Востоке может привести к росту мировых цен на нефть выше 80 долларов за баррель, что поддержит российский рубль.

Американский доллар продолжает оставаться самой популярной иностранной валютой у россиян, несмотря на ограничения, свидетельствуют итоги исследования, проведенного маркетплейсом «Банки.ру». Жители России в целом сохраняют долгосрочный интерес к валютной диверсификации. Прежде всего это касается тех, кто формирует накопления на срок более года.