Цены на шоколад в России активно снижаются

Стоимость шоколада в России продолжает снижаться — падение цен фиксируется уже шесть месяцев подряд, подсчитало РИА Новости на основе данных Росстата. С января по июнь килограмм продукта подешевел на 1,7% — с 1554 рублей до 1528 рублей.

Уточняется, что снижение происходит постепенно. В феврале цена опустилась до 1549 рублей, в марте — до 1542, в апреле и мае — до 1530 рублей. Основная причина, как пояснил финансовый советник, основатель Rodin.Capital Алексей Родин, — нормализация мировых цен на какао-бобы. В первом полугодии они упали на 16,3%, до 4165 долларов за тонну.

По словам эксперта, розничный рынок обычно реагирует на глобальные тренды с задержкой в несколько месяцев, что и происходит сейчас — снижение цен на сырье начало отражаться на полках магазинов.

Ранее сообщалось, что, по данным Евростата, импорт немецкого шоколада в Россию в апреле упал до минимального уровня за четыре года. Сумма поставок снизилась с 11,7 миллиона евро в марте до 8,2 миллиона в апреле — падение в полтора раза за месяц. Минимум зафиксирован с апреля 2022 года.

В целом импорт шоколада из стран Евросоюза сократился на 21% в месячном выражении, до 24,3 миллиона евро. Несмотря на снижение закупок немецкой продукции, Германия осталась крупнейшим европейским поставщиком. Вслед за ней идут Бельгия (6,3 миллиона евро) и Италия (3,2 миллиона).