МСП эффективно адаптируются к новым условиям в экономике РФ

Малый и средний бизнес играет все более значимую роль в создании новых рабочих мест в российской экономике. За последние пять лет наибольший прирост занятости зафиксирован в здравоохранении, IT-сфере и обрабатывающей промышленности, где на одно предприятие приходится до 15 сотрудников, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Корпорации МСП.

В целом по сектору средний показатель составляет около 8 человек на компанию. Всего в МСП занято почти 18,5 млн человек, при этом наемные сотрудники есть у 2,2 млн предприятий. Наименьшее число работников отмечается в сферах бытовых услуг, образования и торговли, где занятость снижается из-за автоматизации. При этом в столице на одно предприятие МСП приходится около 10 работников — это лучший показатель в стране.

Подчеркивается, что рост числа вакансий в здравоохранении связан с развитием частной медицины — за год выручка крупнейших клиник увеличилась на 18,4%, до 549 млрд рублей. В IT-сфере драйвером стала цифровизация: число занятых в отрасли за 2025 год выросло на 20% и достигло 1,87 млн человек.

С начала 2026 года в России зарегистрировано более 100 тыс. новых малых и средних предприятий, их общее число достигло рекордных 6,86 млн — на 4% больше, чем годом ранее. Лидерство по приросту удерживают профессиональная и научно-техническая деятельность, IT-сфера, гостиничный бизнес и обрабатывающие производства.

Активному росту способствуют меры господдержки: льготное кредитование, «зонтичные» поручительства и льготный лизинг. Предприятия, пользующиеся такими программами, показывают увеличение доходов и числа сотрудников в 2–3 раза быстрее среднего по сектору, отмечается в материале.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что даже в периоды экономической нестабильности именно малый бизнес помогает балансировать рынок труда. Вице-президент «Опоры России» Артем Артемьев добавил, что для дальнейшего роста занятости необходимо стимулировать компании, работающие «в белую», так как в малом бизнесе затраты на ФОТ составляют значительную долю бюджета, а конкуренты в серой зоне получают преимущество.