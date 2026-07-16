Внешний госдолг России увеличился

Внешний государственный долг России на 1 июля 2026 года составил $55,494 млрд, увеличившись за месяц на 1,12% с $54,876 млрд на 1 июня 2026 года. Это следует из материалов, опубликованных на сайте Минфина РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно материалам Минфина, на 1 мая объем внешнего государственного долга РФ составлял $56,885 млрд. На 1 апреля показатель составил $61,118 млрд, на 1 марта - $61,753 млрд, на 1 февраля - $61,973 млрд.

На 1 января 2026 года государственный внешний долг РФ составлял $57,27 млрд.