Данные мониторинга Банка России выглядят крайне тревожно, обратил внимание экономист Евгений Коган на свежие данные по мониторингу предприятий ЦБ. Отрицательное значение индикатора деловой активности — это серьёзный сигнал: экономика теряет динамику, причём падение идёт широким фронтом, затрагивая большинство отраслей.

Особую опасность создаёт сочетание спада с ростом издержек и инфляционных ожиданий. Если топливный кризис не удастся быстро купировать, риск стагфляции станет вполне реальным. В такой ситуации любое решение ЦБ будет компромиссным: регулятор вынужден балансировать между необходимостью сдержать инфляцию и риском окончательно «добить» экономическую активность.

«Деловая активность резко сократилась. Чтоб вы понимали: за всю историю наблюдений с 2002 года было зафиксировано только 5 месяцев, когда индикатор ухудшался быстрее. Более того, показатель стал отрицательным. На графике хорошо видно, что исторически это соответствует кризисам. В разрезе отраслей ухудшение идет широким фронтом. Пока это плохие данные только за один месяц. Многое будет зависеть от того, как быстро разрешится топливный кризис», — проанализировал документ Коган.

Ранее Росстат опубликовал данные по недельной инфляции. За период с 7 по 13 июля инфляция замедлилась до 0,17% (0,31% неделей ранее).

Однако структура инфляции остаётся тревожной:

Бензин подорожал на 2,25% (2,1% неделей ранее)

Дизельное топливо — на 3,18% (3,4% неделей ранее)

«В то же время резко подскочили краткосрочные инфляционные ожидания предприятий, которые уже сообщили о взрывном росте издержек. В результате топливный кризис способен и ускорить рост цен, и отправить экономику в рецессию. Такая ситуация называется стагфляцией. Если ставку увеличить для борьбы с инфляцией, то можно добить экономику. Если ставку снизить для поддержки деловой активности, то рост цен еще сильнее ускорится и станет бесконтрольно нарастать. Чем-то придется пожертвовать», — считает Коган.

Экономист полагает, что реакции ЦБ на топливный кризис в июле не последует, регулятор делает ставку на то, что текущие проблемы носят временный характер.