Новые угрозы США ввести санкции против стран, покупающих российскую нефть, могут осложнить для американцев продолжающиеся торговые переговоры с Индией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Один из источников рассказал, что вопрос о закупках Индией российской нефти уже обсуждался в ходе переговоров, которые привели к предварительному торговому соглашению в феврале.

«Тем не менее, по словам источников, Нью-Дели вряд ли публично раскритикует новый законопроект. Они ожидают, что Индия продолжит взаимодействие с США, рассматривая нынешнюю напряженность как переходный этап в более широких двусторонних отношениях», — пишет СМИ.

Основатель аналитического центра Takshashila Institution отметил, что угроза санкций, вероятно, осложнит торговые переговоры между США и Индией, так как этот шаг «является частью общей нестабильности».

Агентство пишет, что Индии будет сложно отказаться от российской нефти. Согласно данным компании Kpler, в первой половине июля Россия поставляла более половины импорта сырой нефти в Индию, или около 2,6 миллиона баррелей в день. И постоянный приток российской нефти по сниженным ценам позволил индийским нефтеперерабатывающим заводам «работать с высокой загрузкой мощностей» и стать крупными экспортерами дизельного топлива, бензина и других нефтепродуктов.

«В настоящее время существует мало альтернативных поставщиков, способных заменить российскую нефть в тех же масштабах, с той же надежностью и экономической эффективностью. Любая политика, которая существенно нарушит российский экспорт, рискует еще больше ужесточить и без того ограниченный мировой нефтяной рынок», — отметил ведущий аналитик по вопросам поставок и моделирования в нефтеперерабатывающей отрасли компании Kpler Сумит Ритолия.

Он добавил, что последствия нарушения экспорта российской нефти в Индию будут выходить «далеко за пределы» этой страны.

15 июля газета New York Times (NYT) со ссылкой на источник написала, что президент США Дональд Трамп поддержит законопроект о новых санкциях против России только в том случае, если он будет единолично решать, вводить ли ограничения или приостанавливать их действия.

До этого Трамп заявил, что законопроект о введении новых санкций против России и ее торговых партнеров, находится на рассмотрении, и «есть хорошая вероятность того, что это будет сделано».

14 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что законопроект, разработанный почившим американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в список террористов и экстремистов), позволит Трампу вводить против Китая и Индии таможенные пошлины в размере до 100% за покупку российских нефти и газа. Сенат США уже одобрил законопроект.

15 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль фиксирует и анализирует заявления американцев по теме новых антироссийских санкций.