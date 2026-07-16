Индия повысила экспортный налог на дизель и авиакеросин

Индия увеличила пошлины на экспорт дизельного топлива и авиакеросина после того, как США и Иран обменялись ударами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение министерства финансов страны.

Уточняется, во второй половине июля пошлина на поставки дизтоплива за рубеж повышена с 8,5 рупий (около 7₽) до 15,5 рупий (15,5₽) за литр. Тариф на авиатопливо вырос почти в два раза – до 14,5 рупий (около 12₽) за литр с 7,5 рупий (6₽). При этом экспортная пошлина на бензин, наоборот, снизилась до 2,5 рупий (2₽) за литр с 4 рупий (более 3₽).

Bloomberg поясняет, что Дели пересматривает тарифы каждые две недели, отталкиваясь от средних мировых цен на нефть и нефтепродукты за предшествующий период.

Индия является четвертым по величине нефтеперерабатывающим хабом в мире. По данным аналитической компании Kpler, в 2026 году страна экспортировала около 1 млн баррелей продуктов нефтепереработки в сутки, или порядка 6% всех мировых морских поставок. Из них около 40% общего объема пришлось на дизтопливо, 26% – на бензин, 9% – на авиатопливо.

В июне сообщалось, что Индия нарастила закупки нефти и угля из России на фоне перебоев поставок и роста цен из-за конфликта в Иране. Кроме того, вырос импорт российского угля.