Перекупщикам закроют доступ к торгам бензином: что будет с ценами

Решение Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи с 21 июля 2026 года ограничить доступ к торгам для перекупщиков поможет остановить спекулятивный разгон розничных цен.

Как пишет «Коммерсант», мгновенного снижения стоимости топлива на АЗС не произойдет, однако мера стабилизирует рынок и защитит независимые заправки от необоснованных наценок посредников, сообщает ИА DEITA.RU.

С 21 июля покупать топливо на торгах будет разрешено исключительно для собственного использования или для продажи через собственные сети АЗС. Сделки в интересах третьих лиц жестко ограничиваются — на них ранее приходилось до 80% всех закупок.

При поставках по железной дороге участники будут обязаны документально подтверждать статус конечного грузополучателя, иначе им грозит полное закрытие доступа к бирже. В результате небольшие частные сети АЗС, закупавшие топливо через длинные цепочки посредников, смогут перейти на прямые договоры с производителями или региональными операторами.

Как полагают эксперт топливного рынка, это уберет спекулятивную маржу. Кроме этого, исключение посредников сбалансирует региональное распределение. Согласно прогнозам аналитиков, цены не упадут существенно из-за объективных факторов: выросших затрат на логистику, высокой фискальной нагрузки (акцизов) и снижения производства нефтепродуктов.

Новая мера направлена не на удешевление сырья, а на ликвидацию панического дефицита, подчеркивают специалисты.