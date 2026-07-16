ЕС в мае заплатил за российский газ максимальную сумму за полтора года

Евросоюз (ЕС) в мае 2026 года заплатил за российский трубопроводный газ и сжиженный природный газ (СПГ) максимальную сумму за почти полтора года, следует из данных Евростата и подсчетов ТАСС.

Так, в мае ЕС импортировал российский газ суммарно на €1,5 млрд - максимум с января 2025 года. Закупки трубопроводного газа составили €575 млн. Кроме того, страны ЕС в мае заплатили за СПГ из России €925 млн.

На сегодня газопровод "Турецкий поток" остается единственным активным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в европейском направлении. Остальные объемы поступают в регион в виде СПГ.

Лидерами по закупкам российского газа стали Франция (€369 млн), Испания (€305 млн), Бельгия (€211 млн), Венгрия (€204 млн) и Греция (€129 млн). Оплата газа Словакией составила €121 млн, Болгарией - €122 млн.

Всего за пять месяцев 2025 года Евросоюз заплатил за трубопроводный газ РФ €2,4 млрд против €2,8 млрд годом ранее. Закупки СПГ из РФ за этот период составили €3,7 млрд против €4 млрд годом ранее.