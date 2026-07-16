Euroclear просит приостановить дело по иску Банка России

Бельгийский Euroclear Bank направил в Девятый арбитражный апелляционный суд ходатайство о приостановке рассмотрения дела по иску Банка России о взыскании порядка 200 миллиардов евро убытков до вынесения судебного акта европейского суда. Об этом рассказал источник РИА Новости.

В конце июня стало известно, что Euroclear подает иск в суд Бельгии против ЦБ РФ. Оспаривалось решение арбитражного суда Москвы о взыскании 200 миллиардов евро. В свою очередь Банк России в конце февраля оспорил в суде в Люксембурге регламент ЕС, который вводит бессрочную блокировку суверенных активов РФ.

В четверг, 16 июля, апелляционный суд рассматривает жалобу Euroclear на решение арбитражного суда Москвы. При этом собеседник агентства не уточнил, о каком именно споре в европейском суде идет речь.

Ранее владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин в интервью «Свободной Прессе» говорил, что с позиции российского процессуального права Арбитражный суд Москвы действовал строго в рамках закона. Ключевым основанием для принятия иска стала статья 248.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ.