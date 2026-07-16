Российских аграриев призвали обеспечить топливом

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава фракции в Госдуме Сергей Миронов в беседе с News.ru выступил с инициативой разрешить сельхозпроизводителям неограниченную закупку топлива для проведения уборочной кампании.

По его словам, предлагаемые меры направлены на помощь небольшим хозяйствам, которые испытывают трудности с приобретением горючего в разгар полевых работ. Как отметил Миронов, обращения от аграриев поступают из крупнейших сельскохозяйственных регионов.

Крупные агрохолдинги обеспечены топливом через запасы и долгосрочные контракты, тогда как мелкие фермеры вынуждены покупать горючее на обычных АЗС на общих основаниях. При этом на многих заправках действуют ограничения на отпуск топлива и запрет на разлив в канистры.

Это заставляет фермеров совершать по несколько поездок на АЗС в день и терять время в очередях. Миронов предложил регионам ввести безлимитный отпуск нефтепродуктов для сельхозпроизводителей при предъявлении паспорта самоходной машины и разрешить заправку в тару.

Ранее в Минэнерго сообщали об улучшении ситуации с топливом в 13 регионах, включая Калининградскую, Орловскую, Брянскую, Иркутскую, Калужскую, Смоленскую, Новгородскую и Курганскую области, а также Приморский край, Ямало-Ненецкий АО, Калмыкию, Бурятию и Республику Коми. В этих субъектах сократились очереди на АЗС.