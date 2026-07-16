Нефтяная стратегия Китая меняет мировой рынок

Война в Иране и закрытие Ормузского пролива вынудили Китай резко сократить закупки сырой нефти. В июне импорт упал на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 7,12 млн баррелей в сутки, что стало минимальным показателем с октября 2016 года, сообщает Reuters.

Это решение позволило мировой экономике частично компенсировать потерю более 13 млн баррелей ближневосточного экспорта. Пекин также приостановил экспорт нефтепродуктов, включая бензин, дизель и авиатопливо, чтобы обеспечить внутренний рынок.

Это вызвало нехватку топлива в Австралии, Бангладеш и на Филиппинах. В июле ограничения были частично сняты, но эпизод продемонстрировал способность Китая быстро сокращать поставки.

Как отмечается, сокращение импорта стало частью долгосрочной стратегии. Китай накопил стратегические запасы в объеме 1,3–1,5 млрд баррелей — более чем на 100 дней среднего импорта. При этом с апреля по июнь запасы сократились на 500 тыс. — 1 млн баррелей в сутки, а переработка нефти в июне упала до минимального уровня с марта 2020 года.

Внутренняя добыча нефти в Китае достигла рекордных 4,3 млн баррелей в сутки, а развитие электромобилей сдерживает рост спроса. По словам экспертов, кризис в проливе показал, что Пекин может влиять на глобальный нефтяной баланс, превращаясь из ценополучателя в ценообразователя. Это создает новые риски в отношениях с США и другими потребителями, добавляют специалисты.