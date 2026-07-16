Китай может парализовать мировое производство редкоземельных металлов

Международное энергетическое агентство в докладе о редкоземельных элементах и критически важных минералах предупредило, что введенные Китаем экспортные ограничения могут обернуться для мировой экономики ежегодными потерями в размере 6,5 трлн долларов, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в случае полной реализации этих мер под удар попадут производители по всему миру, зависящие от поставок стратегического сырья. Для снижения рисков МЭА рекомендует странам создать многосторонние резервы 11 категорий материалов с высоким уровнем уязвимости.

Первоначальные затраты на формирование таких запасов оцениваются в 9,2 млрд долларов, ежегодное обслуживание — в 900 млн. Эти расходы, по мнению агентства, несопоставимо ниже потенциальных экономических потерь от сбоев в поставках.

Директор МЭА Фатих Бироль в пресс-релизе подчеркнул, что огромная экономическая стоимость сконцентрирована на относительно небольших объемах критически важных минералов, а их поставки зависят от ограниченного числа стран. По его словам, диверсификация источников, хотя и требует дополнительных затрат, является необходимой мерой в условиях геополитической нестабильности.

Япония, по информации агентства, уже выразила протест против новых экспортных ограничений Китая. В список стран с высоким уровнем концентрации поставок попали также Демократическая Республика Конго и Зимбабве.