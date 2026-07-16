Армения нашла еще один рынок сбыта, альтернативный России

Представители Армении и США провели переговоры по поводу поставок продовольствия из постсоветской страны на американский рынок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление посольства республики в Вашингтоне.

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В обсуждениях приняли участие посол Армении в столице США Нарек Мкртчян и глава Службы внешней сельскохозяйственной деятельности США Дэниэл Уитли. На встрече особое внимание уделили возможности поставок агропродукции из постсоветской республики. Еще одной темой обсуждений стал вопрос продвижения армянского продовольствия в США, уточнили в дипмиссии Армении.

В качестве другого альтернативного России рынка сбыта власти республики рассматривают Евросоюз (ЕС). Ранее республика получила право экспортировать продукцию аквакультуры, чешуйчатую рыбу и продукты из нее в европейские страны. Для полноценного выхода на рынок местные предприятия должны протий регистрацию в Системе контроля и экспертной оценки торговли ЕС (TRACES).

В целом на ослабление зависимости от российского рынка сбыта власти ЕС пообещали предоставить Армении более 50 миллионов евро. Местным аграриям понадобилась поддержка из-за запрета на поставки в Россию ряда видов продукции, включая минеральную воду «Джермук», косточковые плоды, виноград, вишню, черешню, абрикосы, сливы, персики и нектарины. Ограничения были введены на фоне охлаждения отношений двух стран из-за изменения внешнеполитического курса Армении