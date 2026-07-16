«Ловцы дна» и новые стоп-приказы: что происходит на российских рынках

Российский фондовый рынок продолжает падение, которое рискует перерасти в массовые распродажи. Индекс Мосбиржи обновил минимумы с конца 2022 года. Акции «Газпрома» опускались до 83,98 рубля — ниже кризисного уровня 2008 года, передает profinance.ru.

Инвесторы распродают активы на фоне усиления конфликта на Украине и топливного кризиса из-за ударов по НПЗ. Участники рынка опасаются эскалации, роста инфляции и сохранения высокой ключевой ставки. Переговоры с США откладываются.

Индекс Мосбиржи может опуститься до 2000 пунктов. Техническая поддержка — в районе 1950–1960 пунктов. Негатив усиливают дивидендные отсечки, дефицит ликвидности и ожидания новых санкций. Это может спровоцировать новые стоп-приказы.

Экономика сталкивается с рисками стагфляции. На заседании ЦБ 24 июля снижение ставки маловероятно. Топливный кризис остается ключевым фактором роста цен.

Многие негативные факторы уже заложены в цены. Рынок приближается к перепроданности, что может привлечь «ловцов дна». Однако пока признаков разворота нет, говорится в материале.