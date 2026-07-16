Москва обратилась во Всемирную торговую организацию с просьбой сформировать специальную группу для решения спора вокруг европейского пограничного корректирующего углеродного механизма.

© Global Look Press

Российская сторона направила запрос на создание третейской группы для урегулирования разногласий по Пограничному корректирующему углеродному механизму Европейского союза, передает РИА «Новости».

В Минэкономразвития отметили, что обращение подано в рамках правил ВТО.

«Запрос направлен в соответствии со статьей 6 ДРС. Третейская группа, созданная в соответствии с запросом, должна оценить соответствие ПКУМ правилам соглашений ВТО», – заявили в пресс-службе ведомства.

Российские власти считают данный механизм дискриминационным, так как он ограничивает доступ зарубежных товаров на рынок Европы.

По мнению Москвы, Брюссель использует экологическую повестку для создания преимуществ собственным производителям в нарушение основных норм ВТО.

Заместитель главы Минэкономразвития Владимир Ильичев охарактеризовал эту меру как торговый барьер. Он подчеркнул, что европейская сторона пытается выдать механизм за способ борьбы с изменениями климата, хотя истинная цель – предотвратить уход компаний в другие страны.

Европейский углеродный механизм обязывает поставщиков продукции, производство которой связано со значительными выбросами парниковых газов, приобретать специальные сертификаты. Это требование затрагивает импорт алюминия, удобрений, цемента и стали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об утрате силы глобальных принципов Всемирной торговой организации.

В мае Москва и Пекин согласовали совместные действия против одностороннего ценообразования на выбросы углерода.

В конце прошлого года Евросоюз отказал Киеву в предоставлении особых условий по углеродному налогу.