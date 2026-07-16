Россия попросила ВТО оценить углеродный механизм Евросоюза
Москва обратилась во Всемирную торговую организацию с просьбой сформировать специальную группу для решения спора вокруг европейского пограничного корректирующего углеродного механизма.
Российская сторона направила запрос на создание третейской группы для урегулирования разногласий по Пограничному корректирующему углеродному механизму Европейского союза, передает РИА «Новости».
В Минэкономразвития отметили, что обращение подано в рамках правил ВТО.
«Запрос направлен в соответствии со статьей 6 ДРС. Третейская группа, созданная в соответствии с запросом, должна оценить соответствие ПКУМ правилам соглашений ВТО», – заявили в пресс-службе ведомства.
Российские власти считают данный механизм дискриминационным, так как он ограничивает доступ зарубежных товаров на рынок Европы.
По мнению Москвы, Брюссель использует экологическую повестку для создания преимуществ собственным производителям в нарушение основных норм ВТО.
Заместитель главы Минэкономразвития Владимир Ильичев охарактеризовал эту меру как торговый барьер. Он подчеркнул, что европейская сторона пытается выдать механизм за способ борьбы с изменениями климата, хотя истинная цель – предотвратить уход компаний в другие страны.
Европейский углеродный механизм обязывает поставщиков продукции, производство которой связано со значительными выбросами парниковых газов, приобретать специальные сертификаты. Это требование затрагивает импорт алюминия, удобрений, цемента и стали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об утрате силы глобальных принципов Всемирной торговой организации.
В мае Москва и Пекин согласовали совместные действия против одностороннего ценообразования на выбросы углерода.
В конце прошлого года Евросоюз отказал Киеву в предоставлении особых условий по углеродному налогу.