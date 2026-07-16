Названа страна, которую собирается кормить Армения после разрыва с Россией

Армения на фоне возможного разрыва торговых отношений с Россией и утраты российского рынка ищет новых покупателей для своей продукции. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным агентства, на днях глава дипмиссии Армении в США Нарек Мкртчян и руководитель американской Службы внешней сельскохозяйственной деятельности Дэниэл Уитли обсудили поставки агропродукции из республики и продвижение армянского продовольствия на американский рынок.

Журналисты заметили, что Ереван не планирует ориентироваться только на США — власти республики также рассматривают страны Евросоюза.

Товарооборот между Арменией и Россией сократился на 21,5 процента

Напомним, что Армения уже получила право экспортировать в страны ЕС рыбу и продукцию аквакультуры.

Вместе с тем, для полноценного выхода на европейский рынок предприятиям предстоит пройти регистрацию в системе TRACES, которая регулирует импорт пищевой продукции в Евросоюз.

Необходимость переориентации экспорта возникла после ограничений на поставки ряда армянских товаров в Россию. Под запрет попали томаты, огурцы, минеральная вода «Джермук», виноград, абрикосы, нектарины.