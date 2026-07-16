Эксперты назвали металл, на который сильнее всего растет спрос
Международное энергетическое агентство сообщило, что наиболее быстрый рост мирового спроса среди всех металлов демонстрирует литий.
Согласно информации агентства. востребованность лития растет из-за его важности на рынке электромобилей, который растет в последние годы — большая часть лития уходит на производство литий-ионных аккумуляторов. Ожидается, что спрос на литий будет расти еще как минимум двадцать лет.
«Литий — самый быстрорастущий по спросу критический минерал. Спрос на литий будет продолжать сильно расти в ближайшие два десятилетия. К 2040 году он вырастет в 3,5 раза по сравнению с 2025 годом. Электромобили остаются основным источником роста, поскольку их внедрение продолжает расширяться на крупнейших рынках», — сообщили в агентстве.
Как уточнили в агентстве, мировое потребление лития увеличилось в четыре раза с 2020 по 2025 годы. Сегодня оно превышает 250 тысяч тонн.