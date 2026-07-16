Вице-премьер Италии: Европа не сможет обойтись без российских нефти и газа

Европа не сможет отказаться от российских нефти и газа, несмотря на заявления об обратном. Такое мнение высказал вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Выступая на генеральной ассамблее Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM-Unimpresa) в России, Сальвини заявил, что 20 пакетов антироссийских санкций не привели к ожидаемому Евросоюзом результату.

По его словам, санкции «ударили бумерангом» по европейским экономикам, вызвав рост стоимости жизни в странах континента.

Сальвини также назвал лицемерными заявления Запада об отказе от российских энергоносителей.

«Европа никогда не сможет обойтись без нефти и газа из России. Это подтверждает тот факт, что даже сейчас страны континента продолжают их закупать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов выросли на 4,5% и впервые с конца марта превысили отметку в $650 за 1 тыс. куб. м.