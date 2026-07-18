Венгерский премьер Петер Мадьяр заявил о возможном пересмотре условий сотрудничества с Росатомом по АЭС «Пакш-II». Москва готова к диалогу, но эксперты предупреждают: смена подрядчика обернется для Будапешта многомиллиардными потерями и новыми сроками. Так что же стоит за инициативой нового венгерского главы правительства – реальный аудит или политический торг под давлением Брюсселя?

Венгрия может пересмотреть условия сотрудничества с Росатомом в рамках строительства АЭС «Пакш-II». Об этом в рамках правительственного брифинга, трансляция которого велась на YouTube, сообщил премьер-министр республики Петер Мадьяр.

По его оценке, совместный проект Москвы и Будапешта в целом является «сложным».

«Различные направления в рамках проекта уже увенчались успехом», – говорит он, однако добавляет: несмотря на огромные затраты со стороны венгерских налогоплательщиков, инициатива якобы до сих пор не принесла ощутимых результатов.

В связи с этим республика пытается придать ей новый импульс.

«Прямо сейчас мы меняем менеджеров в рамках проекта. Прежде чем мы сможем объявить о следующих шагах, мы начнем переговоры с Россией и другими международными партнерами о пересмотре условий сотрудничества», – отметил Мадьяр.

Напомним, проект реализуется на базе уже действующей АЭС «Пакш» и предусматривает строительство двух дополнительных блоков – пятого и шестого. Контракт с Росатомом был подписан еще в 2014 году, однако официальное разрешение от ЕС венгерский МИД получил лишь пять лет спустя. В 2019 году на площадке начались первые монтажные работы, а само строительство блоков Евросоюз одобрил в августе 2022 года.

Однако на этом пути «Пакш-II» столкнулся с новыми препятствиями. Администрация Джо Байдена ввела санкции против расширения АЭС с участием России. Впрочем, его преемник Дональд Трамп снял соответствующие ограничения, и строительство блоков наконец стартовало в феврале 2026 года.

Но после победы на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» ее лидер и новый глава правительства Петер Мадьяр заявил о необходимости провести аудит проекта.

«Могу сказать вам, что мы рассмотрим каждый контракт, при необходимости пересмотрим его, а при необходимости и расторгнем», – подчеркивал он в апреле, пояснив, что стоимость услуг Росатома, с его точки зрения, оказалась завышенной.

Напомним, цена возведения двух новых блоков составляет 12,5 млрд евро.

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При этом Россия не возражает против сотрудничества с новым правительством Венгрии.

«Мы готовы ответить на все вопросы по структуре ценообразования, по срокам реализации данного объекта, и ожидаем решения венгерской стороны о начале консультаций уже с нами как с генподрядчиком», – цитирует РИА «Новости» главу Росатома Алексея Лихачева. «В случае отказа от сотрудничества с Росатомом при строительстве АЭС «Пакш-II» Венгрии придется столкнуться с рядом негативных факторов», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

Спикер напомнил, что каждая атомная станция представляет собой эксклюзивный проект со строго определенной конфигурацией оборудования и подведением коммуникаций.

«Большая часть компонентов АЭС производится не на конвейере, а под конкретные объекты на данной площадке. Поэтому новым исполнителям заказа нужно будет начинать все сначала. Это приведет к дополнительным тратам со стороны Венгрии и отдалению сроков запуска реакторов», – заметил спикер.

Кроме того, Будапешту придется компенсировать российской стороне затраты и, возможно, часть упущенной выгоды, допустил собеседник.

«В числе иностранных компаний, с которыми Венгрия может заключить новое соглашение, можно назвать южнокорейскую Kepco, французскую Areva и американскую Westinghouse», – отметил собеседник.

По его словам, контракты с Areva или Westinghouse не будут для Будапешта дешевле соглашения с Росатомом. К тому же французский и американский производители за последние годы частично утратили производственные компетенции, добавил Анпилогов. Обобщая все вышесказанное, эксперт указал на отсутствие у Будапешта экономических или технологических обоснований отказа от российского проекта.

«Венгрия говорит о возможной смене партнера при строительстве АЭС «Пакш-II», чтобы следовать в политическом фарватере Брюсселя и ряда других европейских стран. Ранее по пути сокращения сотрудничества с Росатомом пошли Болгария, Чехия и Финляндия. София отказалась от строительства АЭС «Белене» и заплатила неустойку. В итоге болгарское государство стало еще большим импортером электроэнергии. Нельзя исключать, что такие же перспективы ждут и Венгрию», – указал Анпилогов.

Решение о продолжении строительства АЭС «Пакш-II» будет лежать исключительно на правительстве Петера Мадьяра, отмечает экономист Иван Лизан. «И тем не менее, властям республики необходимо четко понимать, что последствия разрыва связей с Росатомом станут для них осязаемыми», – подчеркивает он.

«Ведь вне всяких сомнений, наша госкорпорация выступает в качестве одного из наиболее надежных партнеров на рынке атомной энергетики. А, например, американская Westinghouse и французская Areva «славятся» своим умением сорвать запланированный график или неожиданно увеличить бюджет прямо в ходе строительства», – иронизирует собеседник.

Однако главная уязвимость Венгрии – не в выборе партнера, а в собственной энергетической зависимости.

Венгрия, напоминает Лизан, остается импортером электроэнергии, а «Пакш-II» изначально задумывался как инструмент снижения этой зависимости. Отказ от сотрудничества или затягивание реализации проекта напрямую бьют по энергетике страны.

«На мой взгляд, в Будапеште это все-таки понимают», – акцентирует эксперт.

Именно поэтому риторика Мадьяра, по мнению Лизана, не выглядит как угроза разрыва. «И, что немаловажно, Мадьяр не выступает с прямой критикой проекта или Росатома. Речь идет только об аудите инициативы, что смотрится, скорее, как попытка торга: Венгрия пытается сбить цену за услуги российской компании, прикрываясь «пересмотром» деятельности старой администрации», – заключил Лизан.