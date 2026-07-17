Страна НАТО закупилась российским сыром

С начала 2026 года Соединенные Штаты увеличили закупки российского сыра до рекордного уровня, подсчитало РИА Новости на основе данных американской статистической службы.

За январь–май этого года поставки достигли 133,8 тыс. долларов, что в 1,4 раза превышает показатель аналогичного периода 2025 года (96,3 тыс. долларов). Как отмечает агентство, этот объем стал максимальным для первых пяти месяцев года с момента начала публикации статистики в 1992 году.

При этом доля России в общем импорте сыра в США остается незначительной — менее 1%. Основными поставщиками этой продукции в Штаты выступают Италия (210,8 млн долларов), Франция (121 млн) и Испания (47,8 млн долларов).

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что товарооборот между Россией и Китаем с 2001 года увеличился более чем в 30 раз и третий год подряд превышает $200 млрд.

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Он также отметил, что с 2010 года КНР является крупнейшим торговым партнером России, а РФ, в свою очередь, входит в пятерку основных контрагентов Китая. Глава МИД подчеркнул, что договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный 25 лет назад, создал основу для развития двусторонних экономических связей, а работа по улучшению структуры торговли продолжается.