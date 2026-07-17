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Страна НАТО нарастила импорт сыра из России до исторически максимальной суммы

Лера Букина

С начала 2026 года Соединенные Штаты увеличили закупки российского сыра до рекордного уровня, подсчитало РИА Новости на основе данных американской статистической службы.

Страна НАТО закупилась российским сыром
© РИА Новости

За январь–май этого года поставки достигли 133,8 тыс. долларов, что в 1,4 раза превышает показатель аналогичного периода 2025 года (96,3 тыс. долларов). Как отмечает агентство, этот объем стал максимальным для первых пяти месяцев года с момента начала публикации статистики в 1992 году.

При этом доля России в общем импорте сыра в США остается незначительной — менее 1%. Основными поставщиками этой продукции в Штаты выступают Италия (210,8 млн долларов), Франция (121 млн) и Испания (47,8 млн долларов).

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что товарооборот между Россией и Китаем с 2001 года увеличился более чем в 30 раз и третий год подряд превышает $200 млрд.

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Он также отметил, что с 2010 года КНР является крупнейшим торговым партнером России, а РФ, в свою очередь, входит в пятерку основных контрагентов Китая. Глава МИД подчеркнул, что договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный 25 лет назад, создал основу для развития двусторонних экономических связей, а работа по улучшению структуры торговли продолжается.