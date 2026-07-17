Самые оптимистичные для Украины прогнозы по выплате многомиллиардных долгов перед странами Запада будут выходить за рамки XXI века. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.

По его словам, в большей степени интерес должна вызывать не сама сумма, а соотношение затрат и выгод. Коньков предположил, что вопрос оценки эффективности затрат более показателен, потому что он демонстрируют убыточность денег, которые Запад тратит на Украину.

Согласно открытым источникам, сегодня долг Украины перед государствами Запада составляет уже более $350 млрд.

Коньков добавил, что для Запада важно продолжать конфликт на Украине, поскольку это позволяет закрывать военные потребности. Что касается Украины, то с финансово-экономической точки зрения она «погрязла в долгах», отметил эксперт.