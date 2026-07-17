Европа оказалась в трудном положении из-за остановки экспорта дизтоплива из РФ

Запрет на экспорт дизтоплива, введенный Россией 8 июля, уже оказал влияние на конъюнктуру мирового рынка. Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации Platts, стоимость дизельного горючего в портах Северо-Западной Европы (регион ARA) 13 июля достигла 70,3 доллара за баррель — максимальный уровень с 23 марта. Цены на базисе Средиземноморья также обновили пик, зафиксированный 22 мая.

Снижение объемов экспорта началось еще до введения формального запрета — из-за повреждений перерабатывающих мощностей. Согласно данным S&P Global, в июне отгрузки дизтоплива из РФ сократились до 14,8 млн баррелей, что на 37,5% меньше средних показателей марта-мая и вдвое ниже январских значений.

К концу месяца суточный экспорт упал до 214 тыс. баррелей — почти в три раза ниже среднего уровня за последние пять лет. По итогам 2025 года Россия была вторым в мире поставщиком дизельного топлива, уступая только США, следует из статистики S&P Global.

Ограничения на вывоз топлива действуют до конца июля. Исключение сделано для поставок по межправительственным соглашениям. Кроме того, до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина. По словам вице-премьера Александра Новака, меры уже дают результат. Как уточнил он, внутренний рынок насыщается, а для сельхозпроизводителей выделены необходимые объемы на период уборочной кампании.

Аналитики обращают внимание, что положение на мировом рынке дизтоплива и до введения ограничений оставалось напряженным. Сокращение российских поставок лишь обостряет дефицит и провоцирует дальнейший рост цен.