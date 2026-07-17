Иран пригрозил перекрыть поставки нефти

Цены на нефть немного выросли в пятницу на фоне усиления взаимных атак США и Ирана. Марка Brent торгуется около $84,3 за баррель, WTI — около $79,1. С начала недели обе марки прибавили почти 12%, поскольку нарушение июньского перемирия вновь ограничило экспорт через Ормузский пролив.

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Дополнительным риском стала возможная блокада маршрута через Красное море. По данным Reuters, руководство Ирана поручило хуситам в Йемене подготовиться к перекрытию судоходства, если США нанесут удары по иранской энергетической инфраструктуре. В результате под угрозой могут одновременно оказаться два важнейших пути поставок — Ормузский пролив и Баб-эль-Мандебский пролив.

Пока речь идет только о подготовке, а не о фактическом закрытии Красного моря. Однако аналитики отмечают, что «двойная угроза» уже поддерживает геополитическую премию в котировках.