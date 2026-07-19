Бразилия после введения пошлин США нарастила экспорт в Азию и ЕС

Бразилия смогла найти новые рынки сбыта своей продукции после введения Соединенными Штатами тарифов на ввоз товаров из южноамериканской республики. В первом полугодии 2026 года рост бразильского экспорта в Китай, Индию и страны Евросоюза превысил 16 млрд реалов (около $3,2 млрд), сообщил портал Brasil 247.

По его данным, политика расширения торговых связей, начатая ранее правительством президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, позволила компенсировать потери от американских пошлин и санкций. Для сравнения, ущерб бразильских экспортеров от пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, оценивается всего в 2,6 млрд реалов (около $520 млн). Таким образом, на каждый потерянный на рынке США реал Бразилия смогла заработать более шести реалов на новых направлениях.

Издание отмечает, что бразильские экспортеры массово переориентируются на рынки Азии. Помимо Китая и Индии, особый интерес представляют быстрорастущие экономики стран АСЕАН, среди них Индонезия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам.

Для ускорения этого процесса Бразильское агентство по содействию экспорту и инвестициям выделило пакет господдержки на сумму 130 млн реалов ($26 млн). Средства пойдут на помощь бразильским компаниям в поиске зарубежных покупателей, адаптации продукции к новым стандартам и участии в международных выставках. По статистике агентства, 72% компаний, ранее зависевших от американского рынка, уже смогли перенаправить свои поставки в другие страны.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио объявил о решении ввести пошлины в размере 25% на большую часть товаров, поставляемых из Бразилии. Глава МИД Мауро Виэйра подчеркнул, что США выдвигали ультимативные требования о беспрепятственном доступе на внутренние рынки южноамериканской республики.