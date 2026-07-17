В России приготовились закупать за рубежом дизельное топливо

Механизм импортного демпфера, ранее введенный в отношении бензина, будет распространен на дизельное топливо. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики России, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

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Платежи по такому демпферу будут проводиться только в случае, если в предыдущем месяце в стране действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов. Соответствующие поправки внесут в Налоговый кодекс.

Как объяснил министр Сергей Цивилев, решение позволит при необходимости быстро начать поставки дизтоплива зарубежного производства на внутренний рынок.

Сам механизм введен в России в январе 2019 года. Его смысл в том, чтобы компенсировать нефтяным компаниям упущенную выгоду в случае, если экспортная стоимость топлива выше, чем в России, или же отправлять в бюджет сверхдоходы, полученные при противоположной картине топливных цен.

До последнего времени демпфер касался только нефтепродуктов российского производства, однако две недели назад президент России Владимир Путин на фоне дефицита топлива в стране распространил демпфер на импорт бензина. Спустя несколько дней правительство запретило экспорт дизтоплива для обеспечения внутреннего рынка.

Ранее сообщалось, что из-за роста цен на бензин и дизельное топливо и проблем с их доступностью за месяц автоперевозки из Китая в Россию подорожали в среднем на 15-25 процентов.