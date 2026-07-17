Лавров назвал последствие возможного перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива

Возможное перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива приведет к серьезному удару по мировому рынку нефти.

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Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.