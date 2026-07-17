Лавров назвал последствие возможного перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива
Возможное перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива приведет к серьезному удару по мировому рынку нефти.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"Есть риски и в области экономики, потому что Ормузский пролив - это одна из ключевых артерий. Сейчас она не свободна, - сказал министр. - Более того, хуситы заявили, что если продолжатся военные действия против Ирана, они могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, который с западного берега омывает Аравийский полуостров, и тогда, наверное, будет совсем не очень хорошо для мировой торговли, прежде всего нефтью, но не только нефтью".