Власти Польши признали, что больше не в силах сдерживать цены на топливо

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что правительство больше не в состоянии искусственно сдерживать цены на топливо. Слова политика приводит РИА Новости.

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«Мы не можем бесконечно выделять средства из государственного бюджета на эту цель. Мы и так долго продержались», — отметил Туск.

Он подчеркнул, что для контроля за ценами на топливо правительство ежемесячно расходовало свыше миллиарда долларов.

«Программа CPN («цены топлива ниже». — прим. ред.) была временной и была направлена на поддержание самых низких цен на топливо в Европе, однако ее стоимость составила около 4,7 миллиарда злотых в месяц (около $1,25 млрд)», – добавил он.

По словам премьера, правительство не может предсказать динамику нефтяных и топливных рынков из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

15 июля власти страны завершили программу CPN, а с 1 июля были отменены ограничения на максимальные цены на бензин и дизельное топливо. В это же время ставка НДС на топливо была восстановлена с 8% до 23%. В результате этого цена на него на автозаправочных станциях вновь начала расти.