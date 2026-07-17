ЕС дополнительно включил шесть фигурантов в санкции против России

Совет ЕС расширил санкционный список против России, включив в него председателя совета директоров группы компаний ABS Electro Ирину Харисову и пять организаций.

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Об этом говорится в документе Совета ЕС.

Санкции введены также против компаний АО «АБС ЗЭИМ Автоматизация», ООО «Эссет Автоматизация», АО «ВНИИР», ООО «Эссет Электро» и АО «Сокол Эссет».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций и научилась обходить ограничения.