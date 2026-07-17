Индия нашла необычный выход из топливного кризиса

Индия нашла необычный путь к энергетической независимости. Причем поддержку в решении глобального топливного кризиса стране оказала японская компания Suzuki, пишет Roadandtrack.

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Уже сейчас по индийским дорогам ездят легковые машины и авторикши, чей транспорт заправлен топливом, созданным из коровьего навоза. Вместо того чтобы оставлять отходы животноводства разлагаться, совместный проект превращает их в сжатый природный газ. Учитывая количество сельскохозяйственных отходов, в стране есть возможность реально сократить импорт горючего.

Предприятие Banas Suzuki по выпуску биосжатого природного газа (bio-CNG) в штате Гуджарат ежедневно перерабатывает около 88 тонн отходов животноводства. Полученное возобновляемое топливо продают примерно по 80 рупий (около 65 рублей) за килограмм. В некоторых частях Индии это более чем на 20 рупий дешевле бензина.

Инициатива объединила Suzuki и Banas Dairy — один из крупнейших молочных кооперативов Азии. Животноводы из 16 деревень сдают навоз, получая за килограмм около одной рупии. Произведенное топливо каждый день заправляет от 600 до 700 машин. Твердые остатки переработки не выбрасывают: из них делают органические удобрения и возвращают на местные поля.

В июле Япония и Индия подписали стратегический план, предполагающий строительство одной тысячи новых биогазовых установок. Кроме того, индийское правительство изучает возможность увеличить субсидии производителям биогаза, чтобы привлечь инвестиции.

Ранее стало известно, что в Китае вместо топливного налога хотят ввести сбор за пробег из-за больших электрокаров. Новые модели становятся все крупнее. Стремительное распространение больших и тяжелых электрокаров создает серьезные проблемы для местных бюджетов.