В России отменили тарифную квоту на экспорт одного продукта

Правительство России отменило тарифную квоту на экспорт риса-сырца (нешелушеного риса), сообщается в постановлении, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

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С этого момента прекращается действие разовых лицензий на вывоз продукта в страны, не входящие в Евразийский экономический союз.

Ранее квота на вывоз риса-сырца была установлена на уровне 200 тысяч тонн в 2026 году. В рамках квоты экспортная пошлина составляла 0%, а при превышении лимита — 50% от таможенной стоимости.

Теперь эти ограничения сняты, и экспортёр может вывозить продукцию без количественных ограничений и уплаты пошлины, что должно упростить поставки на внешние рынки.