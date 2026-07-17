США перенаправили четыре судна с момента возобновления морской блокады Ирана

Число перенаправленных США после возобновления 14 июля морской блокады Ирана судов достигло четырех. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"За первые три дня с момента восстановления [блокады] военные США перенаправили четыре коммерческих судна, вывели одно из строя и высадились на борт одного, чтобы гарантировать соблюдение [блокады]", - говорится в публикации командования в социальной сети X.

Ранее CENTCOM сообщал о нанесении удара ракетой Hellfire по нефтяному танкеру Lexie, направлявшемуся без груза в иранский порт.