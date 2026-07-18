Кабмин ограничил грузоперевозки по РФ для эстонских фур

Правительство РФ ввело ограничение на грузовые перевозки по территории России всех видов товаров для автотранспорта из Эстонии. ТАСС ознакомился с соответствующим документом кабмина.

Запрет на грузовые перевозки по территории РФ в том числе для стран ЕС был установлен еще в октябре 2022 года. Вместе с ним был сформирован и перечень товаров, на которые он не распространяется. Среди них: мясо, рыба, молоко, некоторые виды овощей и кондитерских изделий, какао, зерновые продукты, алкоголь, удобрения, фармацевтическая продукция, контрацептивы, бумага и картон. Также под действие запрета не попадают часы, музыкальные инструменты, ядерные реакторы, кино- и звукозаписывающее оборудование.

Однако позже кабмин РФ ограничил ввоз на территорию РФ и этих товаров для грузовиков из Молдавии, Польши, а теперь - и Эстонии.

При этом ограничение по-прежнему не распространяется на товары, ввозимые в Калининградскую область, а также в некоторые районы Ленинградской, Мурманской, Псковской областей и Республики Карелия.