Индийские трейдеры начали переговоры об экспорте бензина в Россию

Переговоры о поставках России бензина ведутся на коммерческом уровне, правительство Индии не принимает в этом участия, сообщил индийский правительственный источник.

Консультации об экспорте нефтепродуктов ведутся исключительно на корпоративном уровне, передает ТАСС. «Обсуждений на уровне правительств не идет. Эта тема находится в плоскости трейдеров», – подчеркнул правительственный источник агентства. Он добавил, что официальные визиты представителей республики по этому вопросу пока не планируются.

В начале июля индийский министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури отмечал готовность страны отправлять горючее при возникновении такой необходимости. Республика занимает четвертое место в мире по объемам нефтепереработки.

Восьмого июля президент Владимир Путин назвал временными трудности с топливом, отметив высокий запас прочности отечественной энергетики. Вице-премьер Александр Новак ранее пояснял, что выпуск нефтепродуктов частично снизился из-за атак на заводы, однако ситуацию удалось стабилизировать.

На фоне ажиотажа внутренний спрос вырос примерно на 20-30%. Для обеспечения рынка власти ввели запрет на экспорт дизеля и бензина, а в этом месяце стартовали импортные поставки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о готовности России импортировать нефтепродукты для стабилизации внутреннего рынка.

Президент Владимир Путин поручил правительству оперативно докладывать о мерах по урегулированию сложностей в топливной отрасли.

Вице-премьер Александр Новак заявил о наличии достаточных мощностей для переработки топлива в стране.