NYT: законопроект о санкциях против России усилил опасения США по поводу доллара

Законопроект о расширении санкций против России усилил опасения США по поводу доллара, пишет The New York Times.

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«Законопроект о санкциях против России ставит администрацию (президента США Дональда. — RT) Трампа перед дилеммой: законодатели настаивают на продолжении финансовой войны, в то время как администрация опасается, что активное применение санкций может подорвать доминирующее положение доллара США», — говорится в материале.

По данным издания, на фоне этого в американской администрации растёт обеспокоенность по поводу возможного глобального отказа от доллара в пользу юаня и криптовалют.

Ранее представители коалиции новых демократов в конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер призвали заблокировать законопроект о санкциях против России.