Расходы Украины на военные нужды в 2026 году уже составляют рекордные $98 млрд, а после осеннего пересмотра бюджета могут превысить $100 млрд. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных министерства финансов страны.

Эти расходы более чем в два раза превышают бюджет Украины ($47,5 млрд) и составляют почти половину ВВП страны (порядка $214 млрд в 2025 году).

Около трети этой суммы Киев получает от Евросоюза - более $30 млрд, остальное финансирует за счет своего бюджета и заимствований. Финансирование других категорий расходов осуществляется полностью за счет поступающих от западных союзников средств.

В июне Киев уже был вынужден провести пересмотр бюджета на 2026 год, заложив дополнительные расходы на оборону за счет кредита от ЕС. Традиционно в сентябре проходит новый пересмотр параметров бюджета на основе выполнения его статей с начала года. Уже сейчас, по данным Минфина Украины, расходы могут увеличиться еще на сумму около $6,5 млрд, основная их часть традиционно идет на военные нужды.

Размеры расходов постоянно растут. В 2022 году расходы на оборону составили $44 млрд, в 2023-м - $49,14 млрд, в 2024 году - $64,7 млрд, в 2025-м - $84,1 млрд. Несмотря на постоянный рост расходов на военные нужды, Украина продолжает отступать, терпеть поражения на поле боя и испытывать сложности с комплектованием ВСУ.