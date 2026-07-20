$77.9688.91

Россия резко нарастила закупки китайского пива

Lenta.ruиещё 1

Россия в первой половине года нарастила закупки пива из КНР более чем на 40 процентов, до 25,3 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на данные китайских таможенников сообщает РИА Новости.

Россия резко нарастила закупки китайского пива
© Lenta.ru

В июне Москва снизила импорт поставляемого Пекином пива на 18 процентов месяц к месяцу, нарастив его год к году примерно на 10 процентов. РФ уступает по этому показателю только Гонконгу, Тайваню и Мьянме.

По итогам января-апреля импорт пива в Россию вырос в полтора раза, до 13,5 миллиона декалитров. Участники рынка связывали такую динамику с крайне низким показателем поставок 2025 года из-за повышения пошлин на продукцию из недружественных стран.

При этом, например, закупки пива в Германии продолжают резко снижаться, сократившись в мае сразу втрое.