Россия резко нарастила закупки китайского пива

Россия в первой половине года нарастила закупки пива из КНР более чем на 40 процентов, до 25,3 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на данные китайских таможенников сообщает РИА Новости.

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В июне Москва снизила импорт поставляемого Пекином пива на 18 процентов месяц к месяцу, нарастив его год к году примерно на 10 процентов. РФ уступает по этому показателю только Гонконгу, Тайваню и Мьянме.

По итогам января-апреля импорт пива в Россию вырос в полтора раза, до 13,5 миллиона декалитров. Участники рынка связывали такую динамику с крайне низким показателем поставок 2025 года из-за повышения пошлин на продукцию из недружественных стран.

При этом, например, закупки пива в Германии продолжают резко снижаться, сократившись в мае сразу втрое.