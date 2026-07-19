Назван самый подорожавший металл XXI века

Золото стало лидером по росту стоимости среди основных металлов, подорожав в 12 раз с 2000 по 2025 год.

Об этом РИА Новости рассказала заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

По её словам, основанным на статистике Всемирного банка, большинство металлов за этот период выросли в цене, однако золото показало самый значительный скачок.

Эксперт привела данные и по другим металлам: медь подорожала в 5,87 раза, железная руда — в 3,39 раза, никель — в 1,71 раза, алюминий — в 1,66 раза.

Левашенко отметила, что на рост стоимости повлияло общее увеличение мирового уровня потребительских цен, в частности из-за роста затрат на добычу, переработку, энергию и оборудование, а также вследствие изменения курса доллара США.

Она добавила, что динамику цен на металлы в XXI веке определяли финансовые кризисы 2008—2009 и 2019—2020 годов, а также колебания спроса и предложения. Кроме того, на стоимость металлов влияют цены на нефть и другие энергоносители.

«Если сопоставлять стоимость металлов в самом конце XX века и в конце 2025 года, то большинство основных металлов подорожали, однако более всего — золото», — сказала Левашенко.

9 июля сообщалось, что цена алюминия на мировой бирже поднялась выше $3,2 тыс. за тонну.