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Эксперт назвал самый подорожавший металл в мире с конца прошлого века

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Золото стало лидером по росту стоимости среди основных металлов, подорожав в 12 раз с 2000 по 2025 год.

Назван самый подорожавший металл XXI века
© ТАСС

Об этом РИА Новости рассказала заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

По её словам, основанным на статистике Всемирного банка, большинство металлов за этот период выросли в цене, однако золото показало самый значительный скачок.

Эксперт привела данные и по другим металлам: медь подорожала в 5,87 раза, железная руда — в 3,39 раза, никель — в 1,71 раза, алюминий — в 1,66 раза.

Левашенко отметила, что на рост стоимости повлияло общее увеличение мирового уровня потребительских цен, в частности из-за роста затрат на добычу, переработку, энергию и оборудование, а также вследствие изменения курса доллара США.

Она добавила, что динамику цен на металлы в XXI веке определяли финансовые кризисы 2008—2009 и 2019—2020 годов, а также колебания спроса и предложения. Кроме того, на стоимость металлов влияют цены на нефть и другие энергоносители.

«Если сопоставлять стоимость металлов в самом конце XX века и в конце 2025 года, то большинство основных металлов подорожали, однако более всего — золото», — сказала Левашенко.

9 июля сообщалось, что цена алюминия на мировой бирже поднялась выше $3,2 тыс. за тонну.