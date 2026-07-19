Стало известно, сколько нефти вывез Иран в период перемирия с США

Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные неправительственной организации United Against Nuclear Iran, Тегеран сумел извлечь значительную выгоду из краткосрочного послабления, предоставленного Вашингтоном.

По оценкам экспертов, за период с середины июня до середины июля, когда действовало временное ослабление санкционного режима, Исламская Республика поставила на азиатские рынки порядка 70 миллионов баррелей сырой нефти. Общая стоимость этого объема, по приблизительным подсчетам, составила от 5 до 6 миллиардов долларов США. В указанный временной промежуток, как отмечает издание, около 20 иранских нефтяных танкеров взяли курс на порты Азии, что свидетельствует о масштабной логистической операции, развернутой иранскими экспортерами.

Ключевым событием, открывшим это окно возможностей, стало решение американского Минфина. 22 июня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) опубликовало документ о выдаче генеральной лицензии, которая фактически разрешала производство, поставки и продажу иранской нефти и нефтепродуктов, существенно ослабив санкционное давление на энергетический сектор страны. Это решение позволило Тегерану нарастить экспортные потоки и активизировать сотрудничество с зарубежными партнерами в сжатые сроки.

Однако эффект от этой меры оказался недолгим. Уже 7 июля Министерство финансов США приняло решение прекратить действие выданной лицензии, запретив проведение новых операций по торговле иранскими энергоносителями. Несмотря на столь оперативный разворот американской политики, иранской стороне удалось реализовать существенные объемы сырья за период относительной свободы от санкционных ограничений.

Представители властей США пока официально не комментируют причины столь быстрой отмены собственного решения, однако аналитики связывают это с внутриполитическими дебатами и изменением внешнеполитического курса. Сама сделка и ее объемы демонстрируют высокий спрос на иранское сырье на мировых рынках, несмотря на попытки его сдерживания.