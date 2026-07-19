Мантуров: металлургия РФ занимает одно из ведущих мест в мировой отрасли

Российская металлургия по-прежнему входит в число мировых лидеров отрасли и стабильно находится в пятерке крупнейших производителей металлопродукции. Об этом ТАСС сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Российская металлургия по-прежнему занимает одно из ведущих мест в мировой отрасли и стабильно входит в число пяти крупнейших производителей металлопродукции. Это результат десятилетий инвестиций в развитие производственных мощностей, высокий технологический уровень предприятий и качество выпускаемой продукции", - сказал он.

Мантуров также отметил, что несмотря на действующие ограничения, металлурги России сохраняют репутацию надежных поставщиков качественной продукции и продолжают работать с широким кругом иностранных партнеров.

Вместе с тем мировой рынок становится все более конкурентным, усиливается торговый протекционизм, появляются новые ограничения, а также меняется география спроса, подчеркнул первый вице-премьер. "Поэтому дальнейшее укрепление позиций российских производителей напрямую связано с развитием высокотехнологичной продукции, повышением эффективности производства, внедрением цифровых технологий и постоянным совершенствованием производственных процессов", - заявил он.

По его словам, переход от конкуренции объемами к конкуренции технологиями и качеством становится основным условием долгосрочного успеха российской металлургии на мировом рынке.