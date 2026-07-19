Стало известно, почему инвесторы не спешат вкладываться в Германию
Германия в последние годы столкнулась со значительными трудностями в сфере привлечения зарубежных инвестиций, пишет британская газета Financial Times.
Автор статьи подчеркнул, что в ФРГ построено большое количество центров обработки и хранения данных, в других странах их значительно меньше.
Вместе с тем, пояснил обозреватель, новые объекты этого типа практически не строятся — обязательные одобрения от 16 федеральных земель и местных советов замедляют получения разрешений на возведение центров.
Кроме того, инвесторов отпугивают цены на электроэнергию, выросшие на фоне отказа от атомной энергетики и череды энергокризисов.
Публицист уточнил, что власти страны предпринимают антикризисные меры, пытаются исправить ситуацию. Он добавил, что правительство особенно активизировалось на фоне крупного инвестиционного саммита, который должен пройти в Берлине в октябре.
Вместе с тем, заметил автор статьи, ряд инвесторов, к которым обращалась немецкая сторона, попросил представить доказательства того, что правительственные реформы в сфере финансов действительно действуют.