Стало известно, почему инвесторы не спешат вкладываться в Германию

Германия в последние годы столкнулась со значительными трудностями в сфере привлечения зарубежных инвестиций, пишет британская газета Financial Times.

Автор статьи подчеркнул, что в ФРГ построено большое количество центров обработки и хранения данных, в других странах их значительно меньше.

Вместе с тем, пояснил обозреватель, новые объекты этого типа практически не строятся — обязательные одобрения от 16 федеральных земель и местных советов замедляют получения разрешений на возведение центров.

Кроме того, инвесторов отпугивают цены на электроэнергию, выросшие на фоне отказа от атомной энергетики и череды энергокризисов.

Публицист уточнил, что власти страны предпринимают антикризисные меры, пытаются исправить ситуацию. Он добавил, что правительство особенно активизировалось на фоне крупного инвестиционного саммита, который должен пройти в Берлине в октябре.

Вместе с тем, заметил автор статьи, ряд инвесторов, к которым обращалась немецкая сторона, попросил представить доказательства того, что правительственные реформы в сфере финансов действительно действуют.