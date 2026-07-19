Трамп похвалил премьера Британии за планы открыть Северное море для нефтедобычи

Президент США Дональд Трамп высоко оценил инициативу нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема полностью открыть Северное море для добычи нефти.

«Бернем заявил, что полностью откроет бесценные нефтяные ресурсы Северного моря», — написал он в Truth Social.

По словам Трампа, запасы нефти в Северном море могут обеспечить добычу на сотни лет и сделать Британию одной из богатейших стран мира.

Он также допустил возможность демонтажа ветряных турбин у побережья Абердина.

Ранее Трамп потребовал возобновить строительство нефтепровода из Канады в США.